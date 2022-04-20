Состоялась церемония официальной встречи президента Кыргызстана

20 апреля состоялась официальная встреча президента Кыргызстана Садыра Жапарова, прибывшего в Азербайджан с официальным визитом.

20 апреля состоялась церемония официальной встречи президента Кыргызстана Садыра Жапарова, прибывшего в Азербайджан с официальным визитом.

Как сообщает Report, на площади, где развевались государственные флаги двух стран, в честь президента Кыргызстана был выстроен почетный караул.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретил президента Кыргызстана Садыра Жапарова.

Начальник почетного караула отдал рапорт президенту Кыргызской Республики.

Президент Садыр Жапаров поприветствовал азербайджанских солдат.

Президент Ильхам Алиев и президент Садыр Жапаров обошли строй почетного караула.

Прозвучали государственные гимны Кыргызской Республики и Азербайджанской Республики.

Азербайджанская делегация была представлена президенту Кыргызстана, а кыргызская делегация – президенту Азербайджана.

Под звуки военного марша почетный караул прошел перед президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым.

Главы государств сделали совместное фото.