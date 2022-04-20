О нас
Аудио новости

Состоялась церемония официальной встречи президента Кыргызстана

Состоялась церемония официальной встречи президента Кыргызстана 20 апреля состоялась официальная встреча президента Кыргызстана Садыра Жапарова, прибывшего в Азербайджан с официальным визитом.
Внешняя политика
20 апреля 2022 г. 10:45
Состоялась церемония официальной встречи президента Кыргызстана

20 апреля состоялась церемония официальной встречи президента Кыргызстана Садыра Жапарова, прибывшего в Азербайджан с официальным визитом.

Как сообщает Report, на площади, где развевались государственные флаги двух стран, в честь президента Кыргызстана был выстроен почетный караул.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретил президента Кыргызстана Садыра Жапарова.

Начальник почетного караула отдал рапорт президенту Кыргызской Республики.

Президент Садыр Жапаров поприветствовал азербайджанских солдат.

Президент Ильхам Алиев и президент Садыр Жапаров обошли строй почетного караула.

Прозвучали государственные гимны Кыргызской Республики и Азербайджанской Республики.

Азербайджанская делегация была представлена президенту Кыргызстана, а кыргызская делегация – президенту Азербайджана.

Под звуки военного марша почетный караул прошел перед президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым.

Главы государств сделали совместное фото.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке ФотоOfficial welcoming ceremony for President of Kyrgyzstan held in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке ФотоQırğız Respublikasının Prezidentinin rəsmi qarşılanma mərasimi olub

Экслюзивные новости

ФАО поддержит восстановление заповедника в Зангиланском районе в 2023 году
ФАО поддержит восстановление заповедника в Зангиланском районе в 2023 году
19 апреля 2022 г. 17:18
Глава военной администрации о последней обстановке в Харькове
Глава военной администрации о последней обстановке в Харькове
19 апреля 2022 г. 13:34
В Милли Меджлис поступил отчет Счетной палаты за 2021 год
В Милли Меджлис поступил отчет Счетной палаты за 2021 год
19 апреля 2022 г. 12:54
Мэр: В Сумах полностью разрушены дома вдоль 8 улиц
Мэр: В Сумах полностью разрушены дома вдоль 8 улиц
18 апреля 2022 г. 17:44
Ахмед Исмаилов: В MEDİA не поступало жалоб об отсутствии ссылок на источники
Ахмед Исмаилов: В MEDİA не поступало жалоб об отсутствии ссылок на источники
18 апреля 2022 г. 11:37
Дом-музей Мирзы Джалила в Тбилиси может обрушиться в любой момент
ФотоДом-музей Мирзы Джалила в Тбилиси может обрушиться в любой момент
16 апреля 2022 г. 11:25
Обнародован перечень конфискованного имущества экс-главы ИВ Кюрдамира
Обнародован перечень конфискованного имущества экс-главы ИВ Кюрдамира
16 апреля 2022 г. 10:28
Следующее заседание Совета религиозных лидеров стран-членов ОТГ пройдет в Азербайджане
Следующее заседание Совета религиозных лидеров стран-членов ОТГ пройдет в Азербайджане
15 апреля 2022 г. 19:49
Госкомитет внес ясность в дальнейшую судьбу религиозных деятелей, не имеющих религиозного образования
Госкомитет внес ясность в дальнейшую судьбу религиозных деятелей, не имеющих религиозного образования
14 апреля 2022 г. 19:15
В Азербайджане женщины также смогут проводить религиозные обряды
В Азербайджане женщины также смогут проводить религиозные обряды
14 апреля 2022 г. 18:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi