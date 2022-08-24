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Состоялась церемония официальной встречи президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева

Состоялась церемония официальной встречи президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева 24 августа состоялась официальная церемония встречи президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева.
Внешняя политика
24 августа 2022 г. 10:57
Состоялась церемония официальной встречи президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева

24 августа состоялась официальная церемония встречи президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева, прибывшего с официальным визитом в Азербайджанскую Республику.

Как сообщает Report, на площади, где развевались государственные флаги обеих стран, в честь президента Казахстана был выстроен почетный караул.

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретил президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева.

Начальник почетного караула отдал рапорт президенту Республики Казахстан.

Президент Ильхам Алиев и президент Касым-Жомарт Токаев обошли строй почетного караула.

Президент Касым-Жомарт Токаев поприветствовал азербайджанских солдат.

Прозвучали государственные гимны Республики Казахстан и Азербайджанской Республики.

Азербайджанская делегация была представлена президенту Казахстана, а казахстанская делегация - президенту Азербайджана.

Под звуки военного марша почетный караул прошел перед президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

Главы государств сфотографировались для официального фото.

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Версия на английском языке Official welcoming ceremony for President of Kazakhstan held in Baku
Версия на азербайджанском языке Qazaxıstan Prezidentinin rəsmi qarşılanma mərasimi olub

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