Состоялась церемония официальной встречи президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева

24 августа состоялась официальная церемония встречи президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева, прибывшего с официальным визитом в Азербайджанскую Республику.
Как сообщает Report, на площади, где развевались государственные флаги обеих стран, в честь президента Казахстана был выстроен почетный караул.
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретил президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева.
Начальник почетного караула отдал рапорт президенту Республики Казахстан.
Президент Ильхам Алиев и президент Касым-Жомарт Токаев обошли строй почетного караула.
Президент Касым-Жомарт Токаев поприветствовал азербайджанских солдат.
Прозвучали государственные гимны Республики Казахстан и Азербайджанской Республики.
Азербайджанская делегация была представлена президенту Казахстана, а казахстанская делегация - президенту Азербайджана.
Под звуки военного марша почетный караул прошел перед президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.
Главы государств сфотографировались для официального фото.