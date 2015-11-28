​Состоялась церемония приветствия находящегося с официальным визитом в Беларуси президента Азербайджана

Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ Состоялась официальная церемония встречи находящегося с официальным визитом в Беларуси президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Как сообщает Report со ссылкой на БелТА, Ильхам Алиев прибыл ко входу в Зимний сад дворца, где его встретил президент Беларуси Александр Лукашенко.

Главы государств приветствовали друг друга. Прозвучали государственные гимны - сначала Азербайджана, а затем Беларуси. Президенты совершили обход строя сводной роты почетного караула, приветствовали официальные делегации, расположившиеся у входа в зал торжественных церемоний. Перед главами государств торжественным маршем прошли сводная рота почетного караула и оркестр.

Под звуки фанфар президенты направились во Дворец Независимости, где пройдут переговоры в узком и расширенном составах, будет подписана совместная декларация.