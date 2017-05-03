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    Состоялась очередная встреча в целях поддержки кандидатуры Полада Бюльбюльоглу на пост гендиректора ЮНЕСКО

    На встрече присутствовали Абульфаз Гараев и Полад Бюльбюльоглу© Mfa.gov.az

    Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров встретился с аккредитованными в Азербайджане послами стран-членов Исполнительного Совета ЮНЕСКО.

    Как сообщили Report в пресс-службе министерства иностранных дел, на встрече присутствовали министр культуры и туризма Абульфаз Гараев и кандидат на пост гендиректора ЮНЕСКО с азербайджанской стороны Полад Бюльбюльоглу.

    Э.Мамедъяров подчеркнул, что между Азербайджаном и ЮНЕСКО существует тесное сотрудничество, ЮНЕСКО оказывает поддержку Азербайджану в деле охраны культурного наследия, проведения реформ в сфере образования и науки.

    Министр выразил уверенность, что в случае избрания на пост гендиректора ЮНЕСКО Полад Бюльбюльоглу, занимающийся композиторской, исполнительской, актерской и научной деятельностью и имеющий богатый опыт в сфере управления и дипломатии, достойно справится с этой задачей.

    Встреча продолжилась в неформальной обстановке в форме диалога и обсуждений. 

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