Состоялась культурная часть II международной конференции, посвященной Западному Азербайджану

Состоялась культурная часть II международной конференции Общины Западного Азербайджана на тему "Право на возвращение - справедливость для азербайджанцев, насильственно изгнанных из Армении".

Состоялась культурная часть II международной конференции Общины Западного Азербайджана на тему "Право на возвращение - справедливость для азербайджанцев, насильственно изгнанных из Армении".

Как сообщает Report, мероприятие была организовано в культурном центре "Зиря".

Гостям мероприятия был продемонстрирован фильм о разрушенном культурном наследии западных азербайджанцев в Армении. В фильме была представлена информация об истории Западного Азербайджана, памятниках культуры и музыкальном наследии.

Культурная часть продолжилась концертной программой.