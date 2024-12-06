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Состоялась культурная часть II международной конференции, посвященной Западному Азербайджану

Состоялась культурная часть II международной конференции, посвященной Западному Азербайджану Состоялась культурная часть II международной конференции Общины Западного Азербайджана на тему "Право на возвращение - справедливость для азербайджанцев, насильственно изгнанных из Армении".
Внешняя политика
6 декабря 2024 г. 17:45
Состоялась культурная часть II международной конференции, посвященной Западному Азербайджану

Состоялась культурная часть II международной конференции Общины Западного Азербайджана на тему "Право на возвращение - справедливость для азербайджанцев, насильственно изгнанных из Армении".

Как сообщает Report, мероприятие была организовано в культурном центре "Зиря".

Гостям мероприятия был продемонстрирован фильм о разрушенном культурном наследии западных азербайджанцев в Армении. В фильме была представлена информация об истории Западного Азербайджана, памятниках культуры и музыкальном наследии.

Культурная часть продолжилась концертной программой.

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Версия на азербайджанском языке ФотоQərbi Azərbaycana həsr olunan ikinci beynəlxalq konfransın mədəni hissəsi baş tutub

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