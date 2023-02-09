Состоялась конференция, посвященная укреплению международного сотрудничества НПО

9 февраля в Университете ADA состоялась конференция на тему укрепления международного сотрудничества НПО, организованная совместно с Агентством государственной поддержки неправительственных организаций.

9 февраля в Университете ADA состоялась конференция на тему укрепления международного сотрудничества НПО, организованная совместно с Агентством государственной поддержки неправительственных организаций.

Как сообщает Report, в конференции приняли участие ответственные лица Администрации Президента Азербайджанской Республики, Агентства государственной поддержки неправительственных организаций, Министерства иностранных дел, Университета АДА, Центра анализа международных отношений, руководители НПО и представители СМИ.

Перед началом конференции минутой молчания была почтена память погибших в результате страшного землетрясения в Турции.

Открывшая конференцию вступительным словом исполнительный директор Агентства государственной поддержки неправительственных организаций Айгюн Алиева отметила, что агентство осуществляет различные мероприятия в направлении укрепления международного сотрудничества НПО, в рамках традиционных грантовых конкурсов, а также конкурса грантов на поездки поддерживаются проекты международной направленности, обеспечивается участие представителей НПО в различных мероприятиях международных организаций.

Заведующий сектором по работе с неправительственными организациями Администрации Президента Азербайджанской Республики Вюсал Гулиев подчеркнул важность мероприятия с точки зрения оценки деятельности азербайджанских неправительственных организаций в области международного сотрудничества, а также определения их будущих целей. Было отмечено, что большинство местных НПО, наладивших международные связи, всегда прилагали серьезные усилия для защиты наших национальных интересов, доведения правды об Азербайджане до мирового сообщества, защиты прав беженцев и вынужденных переселенцев и в других направлениях. Нынешние реалии, сложившиеся после 44-дневной Отечественной войны, ставят перед нашими НПО новые задачи. В связи с этим азербайджанским НПО следует и дальше совершенствовать свою деятельность в сфере международного сотрудничества, активно участвовать в работе международных платформ, обмениваться положительным опытом в различных сферах и выступать с другими инициативами.

В.Гулиев положительно оценил качественный рост представительства азербайджанских НПО в Экономическом и социальном совете ООН (ECOSOC), а также в отдельных специализированных международных сетях, отметил важность сохранения устойчивости этой динамики.

Выступившие затем начальник управления Министерства иностранных дел Азербайджанской Республики Ялчин Рафиев, член правления Центра анализа международных отношений Гюльшан Пашаева, члены Наблюдательного совета Агентства государственной поддержки неправительственных организаций Азербайджанской Республики Исраил Искендеров, Гюнель Сафарова, президент Международного фонда Евразия пресс Умуд Мирзоев коснулись таких тем, как перспективы налаживания сотрудничества с международными организациями и НПО в различных областях (права человека, образование, культура, окружающая среда, здравоохранение и др.), в том числе с НПО зарубежных стран, а также укрепление существующего сотрудничества, представительство азербайджанских на международных платформах неправительственных организаций и обеспечение их активности, заявили о важности сегодняшней конференции.

После выступлений конференция продолжилась обсуждениями, были озвучены предложения.