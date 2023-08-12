Состоялась церемония закрытия "99-й Международной сессии Европейского молодежного парламента - Баку 2023"

В Центре Гейдара Алиева состоялась церемония закрытия проекта "99-я Международная сессия Европейского молодежного парламента - Баку 2023", организованного при поддержке Министерства молодежи и спорта Азербайджана, "Европейского молодежного парламента - Аз

В Центре Гейдара Алиева состоялась церемония закрытия проекта "99-я Международная сессия Европейского молодежного парламента - Баку 2023", организованного при поддержке Министерства молодежи и спорта Азербайджана, "Европейского молодежного парламента - Азербайджан" и Общественного объединения "Региональное развитие".

Как сообщает Report , в начале мероприятия был показан видеоролик о самых интересных моментах мероприятия под музыку национального танца Азербайджана "Гайтагы" в обработке для фортепиано выдающегося азербайджанского композитора Тофига Гулиева.

После презентаций выступили начальник отдела по работе с молодежью Министерства молодежи и спорта Рамиль Джаббаров, заведующий отделом Фонда Гейдара Алиева Эльвин Асланов и президент "Европейского молодежного парламента - Азербайджан" Мухаммед Алиев.

Затем 275 молодых людей из 35 стран Европы, в том числе из Азербайджана, были награждены грамотами Европейского молодежного парламента.

"99-я Международная сессия Европейского молодежного парламента - Баку 2023" передала эстафету Турции для проведения следующей сессии.

После официальной части гости ознакомились с выставкой, отражающей интересные моменты сессии.

В завершение церемонии закрытия "99-й Международной сессии Европейского молодежного парламента – Баку 2023" было сделано фото на память.