О нас

Состоялась церемония закрытия "99-й Международной сессии Европейского молодежного парламента - Баку 2023"

Состоялась церемония закрытия "99-й Международной сессии Европейского молодежного парламента - Баку 2023" В Центре Гейдара Алиева состоялась церемония закрытия проекта "99-я Международная сессия Европейского молодежного парламента - Баку 2023", организованного при поддержке Министерства молодежи и спорта Азербайджана, "Европейского молодежного парламента - Аз
Внешняя политика
12 августа 2023 г. 23:36
Состоялась церемония закрытия 99-й Международной сессии Европейского молодежного парламента - Баку 2023

В Центре Гейдара Алиева состоялась церемония закрытия проекта "99-я Международная сессия Европейского молодежного парламента - Баку 2023", организованного при поддержке Министерства молодежи и спорта Азербайджана, "Европейского молодежного парламента - Азербайджан" и Общественного объединения "Региональное развитие".

Как сообщает Report, в начале мероприятия был показан видеоролик о самых интересных моментах мероприятия под музыку национального танца Азербайджана "Гайтагы" в обработке для фортепиано выдающегося азербайджанского композитора Тофига Гулиева.

После презентаций выступили начальник отдела по работе с молодежью Министерства молодежи и спорта Рамиль Джаббаров, заведующий отделом Фонда Гейдара Алиева Эльвин Асланов и президент "Европейского молодежного парламента - Азербайджан" Мухаммед Алиев.

Затем 275 молодых людей из 35 стран Европы, в том числе из Азербайджана, были награждены грамотами Европейского молодежного парламента.

"99-я Международная сессия Европейского молодежного парламента - Баку 2023" передала эстафету Турции для проведения следующей сессии.

После официальной части гости ознакомились с выставкой, отражающей интересные моменты сессии.

В завершение церемонии закрытия "99-й Международной сессии Европейского молодежного парламента – Баку 2023" было сделано фото на память.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Фото"Avropa Gənclər Parlamentinin 99-cu Beynəlxalq Sessiyası - Bakı 2023”ün bağlanış mərasimi keçirilib

Другие новости из категории

Зеленский: Азербайджан готов предоставить Украине новую партию гумпомощи
Зеленский: Азербайджан готов предоставить Украине новую партию гумпомощи
13 августа 2023 г. 00:40
Община Западного Азербайджана призвала Бельгию не вмешиваться во внутренние дела Азербайджана
Община Западного Азербайджана призвала Бельгию не вмешиваться во внутренние дела Азербайджана
12 августа 2023 г. 16:34
Министр: Турция никогда не оставляла своих друзей и братьев в беде
Министр: Турция никогда не оставляла своих друзей и братьев в беде
12 августа 2023 г. 16:00
Община: Надежды Армении на резолюцию Совбеза ООН — наглядный пример лицемерия
Община: Надежды Армении на резолюцию Совбеза ООН — наглядный пример лицемерия
12 августа 2023 г. 15:22
Посол: Туристический потенциал Азербайджана и Пакистана предлагает богатую смесь культуры
Посол: Туристический потенциал Азербайджана и Пакистана предлагает богатую смесь культуры
12 августа 2023 г. 13:44
МИД Азербайджана поздравил молодежь во всем мире
МИД Азербайджана поздравил молодежь во всем мире
12 августа 2023 г. 11:40
Автор антиазербайджанской статьи на этот раз выдвинула территориальные претензии в отношении Турции
Автор антиазербайджанской статьи на этот раз выдвинула территориальные претензии в отношении Турции
12 августа 2023 г. 11:26
Хикмет Гаджиев ответил колумнисту The Washington Post: Покажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты
Хикмет Гаджиев ответил колумнисту The Washington Post: Покажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты
12 августа 2023 г. 02:13
Омбудсмен ответила бывшему генпрокурору Международного уголовного суда
Омбудсмен ответила бывшему генпрокурору Международного уголовного суда
11 августа 2023 г. 19:29
МИД Азербайджана ответил Николу Пашиняну
МИД Азербайджана ответил Николу Пашиняну
11 августа 2023 г. 19:02

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi