Баку. 14 мая. REPORT.AZ/ 14 мая состоялась церемония подписания документов между Азербайджаном и Вьетнамом.

Как сообщает Report, церемония прошла с участием президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и президента Социалистической Республики Вьетнам Чыонг Тан Шанга. "Меморандум о взаимопонимании относительно сотрудничества в нефтегазовой отрасли между SOCAR и "Петровьетнам" в нефтегазовой отрасли" подписали президент Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики Ровнаг Абдуллаев и президент и гендиректор компании "Vietnam Oil and Gas Group" Нгуев Гуодж Хан.

"Меморандум о взаимопонимании относительно сотрудничества в областях сельского хозяйства и развития села между министерством сельского хозяйства Азербайджанской Республики и министерством сельского хозяйства и развития села Социалистической Республики Вьетнам" подписали министр сельского хозяйства Азербайджана Гейдар Асадов и заместитель министра сельского хозяйства и развития села Вьетнама Ву Ван Тап.

"Соглашение о взаимопомощи и сотрудничестве в области таможенного дела между правительством Азербайджанской Республики и правительством Социалистической Республики Вьетнам" подписали председатель Государственного таможенного комитета Айдын Алиев и заместитель министра финансов Вьетнама До Хоанг Анх Туан.

"Меморандум о взаимопонимании относительно сотрудничества в области транспорта между министерством транспорта Азербайджанской Республики и министерством транспорта Социалистической Республики Вьетнам" подписали министр транспорта Азербайджана Зия Мамедов и заместитель министра транспорта Вьетнама Нгуен Нгок Донг.

"Соглашение о воздушных связях между правительством Азербайджанской Республики и правительством Социалистической Республики Вьетнам" подписали министр транспорта Азербайджана Зия Мамедов и заместитель министра транспорта Вьетнама Нгуен Нгок Донг.

После церемонии подписания документов президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и президент Социалистической Республики Вьетнам Чыонг Тан Шанг выступили с совместным заявлением в СМИ.