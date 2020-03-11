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Состоялась церемония официальной встречи президента Туркменистана

​Состоялась церемония официальной встречи президента Туркменистана

11 марта состоялась церемония официальной встречи президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, прибывшего с официальным визитом в Азербайджанскую Республику.

Как сообщает Report, на площади, на которой развевались государственные флаги двух стран, в честь президента Туркменистана был выстроен почетный караул.

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретил президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.

Начальник почетного караула отдал рапорт президенту Туркменистана.

Президент Ильхам Алиев и президент Гурбангулы Бердымухамедов обошли строй почетного караула.

Президент Туркменистана поприветствовал азербайджанских солдат.

Прозвучали государственные гимны Туркменистана и Азербайджана.

Члены делегации Азербайджана были представлены президенту Гурбангулы Бердымухамедову, члены делегации Туркменистана – президенту Ильхаму Алиеву.

Под звуки военного марша почетный караул прошел перед главами государств.

Главы государств сфотографировались для официального фото.

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