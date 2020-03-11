11 марта состоялась церемония официальной встречи президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, прибывшего с официальным визитом в Азербайджанскую Республику.
Как сообщает Report, на площади, на которой развевались государственные флаги двух стран, в честь президента Туркменистана был выстроен почетный караул.
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретил президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.
Начальник почетного караула отдал рапорт президенту Туркменистана.
Президент Ильхам Алиев и президент Гурбангулы Бердымухамедов обошли строй почетного караула.
Президент Туркменистана поприветствовал азербайджанских солдат.
Прозвучали государственные гимны Туркменистана и Азербайджана.
Члены делегации Азербайджана были представлены президенту Гурбангулы Бердымухамедову, члены делегации Туркменистана – президенту Ильхаму Алиеву.
Под звуки военного марша почетный караул прошел перед главами государств.
Главы государств сфотографировались для официального фото.