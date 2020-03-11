Состоялась церемония официальной встречи президента Туркменистана

​Состоялась церемония официальной встречи президента Туркменистана

11 марта, 2020 10:52

https://report.az/storage/news/fc842c8ed9505e1dab55bb1e2bf4f66d/06082b61-9828-4d2a-82ee-c8e2dbeab65e_292.jpg 11 марта состоялась церемония официальной встречи президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, прибывшего с официальным визитом в Азербайджанскую Республику. Как сообщает Report, на площади, на которой развевались государственные флаги двух стран, в честь президента Туркменистана был выстроен почетный караул. Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретил президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова. Начальник почетного караула отдал рапорт президенту Туркменистана. Президент Ильхам Алиев и президент Гурбангулы Бердымухамедов обошли строй почетного караула. Президент Туркменистана поприветствовал азербайджанских солдат. Прозвучали государственные гимны Туркменистана и Азербайджана. Члены делегации Азербайджана были представлены президенту Гурбангулы Бердымухамедову, члены делегации Туркменистана – президенту Ильхаму Алиеву. Под звуки военного марша почетный караул прошел перед главами государств. Главы государств сфотографировались для официального фото.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Поделиться:

Эта новость также доступна на других языках: Bakıda Qurbanqulu Berdiməhəmmədovun rəsmi qarşılanma mərasimi olub

Новости партнеров