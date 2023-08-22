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Состоялась церемония официальной встречи президента Узбекистана Шавката Мирзиёева

Состоялась церемония официальной встречи президента Узбекистана Шавката Мирзиёева 22 августа состоялась церемония официальной встречи президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева, прибывшего в Азербайджанскую Республику с государственным визитом.
Внешняя политика
22 августа 2023 г. 16:34
Состоялась церемония официальной встречи президента Узбекистана Шавката Мирзиёева

22 августа состоялась церемония официальной встречи президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева, прибывшего в Азербайджанскую Республику с государственным визитом.

Как сообщает Report, на площади, где развевались государственные флаги обеих стран, в честь президента Узбекистана был выстроен почетный караул.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева встретили президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и его супругу Зироатхон Мирзиёеву.

Начальник почетного караула отдал рапорт президенту Узбекистана.

Президент Шавкат Мирзиёев поприветствовал азербайджанских солдат.

Главы государств обошли строй почетного караула.

Прозвучали государственные гимны Республики Узбекистан и Азербайджанской Республики.

Азербайджанская делегация была представлена президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву и его супруге Зироатхон Мирзиёевой, а узбекская делегация - президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и первой леди Мехрибан Алиевой.

Под звуки военного марша почетный караул прошел перед президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

Главы государств и их супруги сделали официальное фото.

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Версия на английском языке Official welcome ceremony held for Shavkat Mirziyoyev
Версия на азербайджанском языке Şavkat Mirziyoyevin rəsmi qarşılanma mərasimi keçirilib

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