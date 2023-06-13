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Состоялась церемония официальной встречи президента Турции, прибывшего с государственным визитом в Азербайджан

Состоялась церемония официальной встречи президента Турции, прибывшего с государственным визитом в Азербайджан 13 июня состоялась церемония официальной встречи Президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана, прибывшего с государственным визитом в нашу страну по приглашению Президента Азербайджанской Республики.
Внешняя политика
13 июня 2023 г. 12:27
Состоялась церемония официальной встречи президента Турции, прибывшего с государственным визитом в Азербайджан

13 июня состоялась церемония официальной встречи Президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана, прибывшего с государственным визитом в нашу страну по приглашению Президента Азербайджанской Республики.

Как сообщает Report, на площади, где развевались государственные флаги двух стран, в честь Президента Турции был выстроен почетный караул.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретил Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Начальник почетного караула отдал рапорт Президенту Турции.

Прозвучали государственные гимны Турецкой Республики и Азербайджанской Республики.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган поприветствовал азербайджанских солдат.

Главы государств обошли строй почетного караула.

Азербайджанская делегация была представлена Президенту Турции, а турецкая делегация – Президенту Азербайджана.

Под звуки военного марша почетный караул прошел перед Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Главы государств сфотографировались для официального фото.

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Версия на английском языке ФотоOfficial welcome ceremony held for President of Türkiye Recep Tayyip Erdogan
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycana dövlət səfərinə gələn Ərdoğanın rəsmi qarşılanma mərasimi olub - YENİLƏNİB

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