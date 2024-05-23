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Состоялась церемония официальной встречи президента Таджикистана

Состоялась церемония официальной встречи президента Таджикистана 23 мая состоялась церемония официальной встречи президента Таджикистана Эмомали Рахмона, прибывшего с государственным визитом в Азербайджан.
Внешняя политика
23 мая 2024 г. 10:21
Состоялась церемония официальной встречи президента Таджикистана

23 мая состоялась церемония официальной встречи президента Таджикистана Эмомали Рахмона, прибывшего с государственным визитом в Азербайджан.

Как сообщает Report, на площади, где развевались государственные флаги двух стран, в честь президента Таджикистана был выстроен почетный караул.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретил президента Таджикистана Эмомали Рахмона.

Начальник почетного караула отдал рапорт президенту Таджикистана.

Президент Ильхам Алиев и президент Эмомали Рахмон обошли строй почетного караула.

Президент Таджикистана поприветствовал азербайджанских солдат.

Прозвучали государственные гимны Республики Таджикистан и Азербайджанской Республики.

Азербайджанская делегация была представлена президенту Таджикистана, а таджикская делегация – президенту Азербайджана.

Под звуки военного марша почетный караул прошел перед президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

Главы государств сфотографировались для официального фото.

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Версия на азербайджанском языке Tacikistan Prezidenti Emoməli Rəhmonun rəsmi qarşılanma mərasimi olub

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