23 мая состоялась церемония официальной встречи президента Таджикистана Эмомали Рахмона, прибывшего с государственным визитом в Азербайджан.
Как сообщает Report, на площади, где развевались государственные флаги двух стран, в честь президента Таджикистана был выстроен почетный караул.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретил президента Таджикистана Эмомали Рахмона.
Начальник почетного караула отдал рапорт президенту Таджикистана.
Президент Ильхам Алиев и президент Эмомали Рахмон обошли строй почетного караула.
Президент Таджикистана поприветствовал азербайджанских солдат.
Прозвучали государственные гимны Республики Таджикистан и Азербайджанской Республики.
Азербайджанская делегация была представлена президенту Таджикистана, а таджикская делегация – президенту Азербайджана.
Под звуки военного марша почетный караул прошел перед президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.
Главы государств сфотографировались для официального фото.