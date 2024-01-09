О нас

Состоялась церемония официальной встречи президента ОАЭ

Состоялась церемония официальной встречи президента ОАЭ 9 января состоялась церемония официальной встречи президента Объединенных Арабских Эмиратов Шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна, прибывшего в Азербайджанскую Республику с официальным визитом, сообщает Report.
Внешняя политика
9 января 2024 г. 10:57
Состоялась церемония официальной встречи президента ОАЭ

9 января состоялась церемония официальной встречи президента Объединенных Арабских Эмиратов Шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна, прибывшего в Азербайджанскую Республику с официальным визитом.

Как сообщает Report, на площади, где развевались государственные флаги двух стран, в честь президента Объединенных Арабских Эмиратов был выстроен почетный караул.

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретил президента Объединенных Арабских Эмиратов Шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна.

Начальник почетного караула отдал рапорт президенту Объединенных Арабских Эмиратов.

Президент Шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян поприветствовал азербайджанских солдат.

Главы государств обошли строй почетного караула.

Прозвучали государственные гимны Объединенных Арабских Эмиратов и Азербайджанской Республики.

Члены азербайджанской делегации были представлены президенту Объединенных Арабских Эмиратов, а делегация Объединенных Арабских Эмиратов – президенту Азербайджана.

Под звуки военного марша почетный караул прошел перед президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом Объединенных Арабских Эмиратов Шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.

Главы государств сделали официальное фото.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Official welcome ceremony held for President of United Arab Emirates Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan
Версия на азербайджанском языке Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri Prezidentinin rəsmi qarşılanma mərasimi olub

Самое читаемое

Скончалась заслуженная артистка Азербайджана Айгюн Бейляр
Скончалась заслуженная артистка Азербайджана Айгюн Бейляр
7 января 2024 г. 01:22
Türkmennebit и Dragon Oil подписали меморандум о взаимопонимании в Дубае
Türkmennebit и Dragon Oil подписали меморандум о взаимопонимании в Дубае
6 января 2024 г. 11:25
Цена азербайджанской нефти превысила 83 доллара
Цена азербайджанской нефти превысила 83 доллара
6 января 2024 г. 09:59
Температура воздуха в Азербайджане повысится до 15°
Температура воздуха в Азербайджане повысится до 15°
4 января 2024 г. 12:25
В Казахстане объяснили отключение некоторых российских телеканалов
В Казахстане объяснили отключение некоторых российских телеканалов
4 января 2024 г. 12:37
Госслужба в очередной раз предупредила о фейковых приложениях WhatsApp
Госслужба в очередной раз предупредила о фейковых приложениях WhatsApp
6 января 2024 г. 16:00
Минкультуры: Самолет с телом Айгюн Бейляр на борту следует из Анкары в Баку
Минкультуры: Самолет с телом Айгюн Бейляр на борту следует из Анкары в Баку
7 января 2024 г. 14:58
Йеллен: Ситуация в Красном море не влияет на цены энергоносителей в США
Йеллен: Ситуация в Красном море не влияет на цены энергоносителей в США
5 января 2024 г. 21:45
В Армении сняты с должностей высокопоставленные чиновники
В Армении сняты с должностей высокопоставленные чиновники
4 января 2024 г. 11:41
В Баку простились с заслуженной артисткой Айгюн Бейляр
ФотоВ Баку простились с заслуженной артисткой Айгюн Бейляр
8 января 2024 г. 14:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi