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Состоялась церемония официальной встречи президента Латвии Эгилса Левитса

Состоялась церемония официальной встречи президента Латвии Эгилса Левитса 8 марта состоялась церемония официальной встречи президента Латвийской Республики Эгилса Левитса, прибывшего в Азербайджанскую Республику с официальным визитом.
Внешняя политика
8 марта 2023 г. 13:26
Состоялась церемония официальной встречи президента Латвии Эгилса Левитса

8 марта состоялась церемония официальной встречи президента Латвийской Республики Эгилса Левитса, прибывшего в Азербайджанскую Республику с официальным визитом.

Как сообщает Report, на площади, где развевались государственные флаги двух стран, в честь президента Латвии был выстроен почетный караул.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретил президента Латвии Эгилса Левитса.

Начальник почетного караула отдал рапорт президенту Латвии. Президент Эгилс Левитс поприветствовал азербайджанских солдат.

Президент Ильхам Алиев и президент Эгилс Левитс обошли строй почетного караула.

Прозвучали государственные гимны Латвийской Республики и Азербайджанской Республики.

Азербайджанская делегация была представлена президенту Латвии, а латвийская делегация – президенту Азербайджана.

Под звуки военного марша почетный караул прошел перед президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом Латвии Эгилсом Левитсом.

Главы государств сделали официальное фото.

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Версия на английском языке ФотоOfficial welcome ceremony held for President of Latvia 
Версия на азербайджанском языке ФотоLatviya Prezidenti Egils Levitsin rəsmi qarşılanma mərasimi olub

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