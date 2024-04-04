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Состоялась церемония официальной встречи президента Конго Дени Сассу-Нгессо

Состоялась церемония официальной встречи президента Конго Дени Сассу-Нгессо 4 апреля состоялась церемония официальной встречи президента Республики Конго Дени Сассу-Нгессо, прибывшего с официальным визитом в Азербайджан.
Внешняя политика
4 апреля 2024 г. 10:27
Состоялась церемония официальной встречи президента Конго Дени Сассу-Нгессо

4 апреля состоялась церемония официальной встречи президента Республики Конго Дени Сассу-Нгессо, прибывшего с официальным визитом в Азербайджан.

Как сообщает Report, на площади, где развевались государственные флаги двух стран, в честь президента Республики Конго был выстроен почетный караул.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретил президента Конго Дени Сассу-Нгессо.

Начальник почетного караула отдал рапорт президенту Республики Конго.

Президент Дени Сассу-Нгессо поприветствовал азербайджанских солдат.

Главы государств обошли строй почетного караула.

Прозвучали государственные гимны Республики Конго и Азербайджанской Республики.

Азербайджанская делегация была представлена президенту Конго, а делегация Конго - президенту Азербайджана.

Под звуки военного марша почетный караул прошел перед президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом Конго Дени Сассу-Нгессо.

Главы государств сделали официальное фото.

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Версия на английском языке ФотоOfficial welcome ceremony held for President of Republic of Congo Denis Sassou Nguesso
Версия на азербайджанском языке ФотоKonqo Prezidentinin rəsmi qarşılanma mərasimi olub

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