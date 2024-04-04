Состоялась церемония официальной встречи президента Конго Дени Сассу-Нгессо

4 апреля состоялась церемония официальной встречи президента Республики Конго Дени Сассу-Нгессо, прибывшего с официальным визитом в Азербайджан.
Как сообщает Report, на площади, где развевались государственные флаги двух стран, в честь президента Республики Конго был выстроен почетный караул.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретил президента Конго Дени Сассу-Нгессо.
Начальник почетного караула отдал рапорт президенту Республики Конго.
Президент Дени Сассу-Нгессо поприветствовал азербайджанских солдат.
Главы государств обошли строй почетного караула.
Прозвучали государственные гимны Республики Конго и Азербайджанской Республики.
Азербайджанская делегация была представлена президенту Конго, а делегация Конго - президенту Азербайджана.
Под звуки военного марша почетный караул прошел перед президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом Конго Дени Сассу-Нгессо.
Главы государств сделали официальное фото.