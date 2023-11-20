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Состоялась церемония официальной встречи президента Ирака

Состоялась церемония официальной встречи президента Ирака 20 ноября состоялась церемония официальной встречи президента Республики Ирак Абдель Латифа Джамала Рашида, находящегося с официальным визитом в Азербайджанской Республике.
Внешняя политика
20 ноября 2023 г. 11:38
Состоялась церемония официальной встречи президента Ирака

20 ноября состоялась церемония официальной встречи президента Республики Ирак Абдель Латифа Джамала Рашида, находящегося с официальным визитом в Азербайджанской Республике.

Как сообщает Report, на площади, где развевались государственные флаги двух стран, в честь президента Ирака был выстроен почетный караул.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретил президента Ирака Абдель Латифа Джамала Рашида.

Начальник почетного караула отдал рапорт президенту Ирака.

Президент Абдель Латиф Джамал Рашид поприветствовал азербайджанских солдат.

Главы государств обошли строй почетного караула.

Прозвучали государственные гимны Республики Ирак и Азербайджанской Республики.

Азербайджанская делегация была представлена президенту Ирака, а иракская делегация – президенту Азербайджана.

Под звуки военного марша почетный караул прошел перед президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом Ирака Абдель Латифом Джамалом Рашидом.

Главы государств сделали официальное фото.

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Версия на английском языке ФотоOfficial welcome ceremony held for President of Iraq
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanda səfərdə olan İraq Prezidentinin rəsmi qarşılanma mərasimi keçirilib

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