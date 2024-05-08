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Состоялась церемония официальной встречи президента Болгарии

Состоялась церемония официальной встречи президента Болгарии 8 мая состоялась церемония официальной встречи президента Болгарии Румена Радева, прибывшего с официальным визитом в Азербайджанскую Республику
Внешняя политика
8 мая 2024 г. 11:08
Состоялась церемония официальной встречи президента Болгарии

8 мая состоялась церемония официальной встречи президента Болгарии Румена Радева, прибывшего с официальным визитом в Азербайджанскую Республику.

Как сообщает Report, на площади, на которой развевались государственные флаги двух стран, в честь президента Болгарии был выстроен почетный караул.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева встретили президента Болгарии Румена Радева и первую леди Десиславу Радеву.

Начальник почетного караула отдал рапорт президенту Болгарии.

Прозвучали государственные гимны Республики Болгария и Азербайджанской Республики.

Азербайджанская делегация была представлена президенту Болгарии Румену Радеву и первой леди Десиславе Радевой, а болгарская делегация - президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и первой леди Мехрибан Алиевой.

Под звуки военного марша почетный караул прошел перед президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом Болгарии Руменом Радевым.

Главы государств сфотографировались для официального фото.

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Версия на английском языке Official welcome ceremony held for Bulgarian President Rumen Radev
Версия на азербайджанском языке Bolqarıstan Prezidentinin rəsmi qarşılanma mərasimi olub

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