Состоялась церемония официальной встречи президента Беларуси

16 мая состоялась церемония официальной встречи президента Республики Беларусь Александра Лукашенко, прибывшего в Азербайджанскую Республику с государственным визитом.
Как сообщает Report, на площади, где развевались государственные флаги двух стран, в честь президента Беларуси был выстроен почетный караул.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретил президента Беларуси Александра Лукашенко.
Начальник почетного караула отдал рапорт президенту Беларуси.
Прозвучали государственные гимны Республики Беларусь и Азербайджанской Республики.
Делегация Азербайджана была представлена президенту Беларуси, а делегация Беларуси - президенту Азербайджана.
Под звуки военного марша почетный караул прошел перед президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко.
Главы государств сфотографировались для официального фото.