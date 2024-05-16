Состоялась церемония официальной встречи президента Беларуси

16 мая состоялась церемония официальной встречи президента Республики Беларусь Александра Лукашенко, прибывшего в Азербайджан с государственным визитом, сообщает Report.

16 мая состоялась церемония официальной встречи президента Республики Беларусь Александра Лукашенко, прибывшего в Азербайджанскую Республику с государственным визитом.

Как сообщает Report, на площади, где развевались государственные флаги двух стран, в честь президента Беларуси был выстроен почетный караул.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретил президента Беларуси Александра Лукашенко.

Начальник почетного караула отдал рапорт президенту Беларуси.

Прозвучали государственные гимны Республики Беларусь и Азербайджанской Республики.

Делегация Азербайджана была представлена президенту Беларуси, а делегация Беларуси - президенту Азербайджана.

Под звуки военного марша почетный караул прошел перед президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко.

Главы государств сфотографировались для официального фото.