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Состоялась церемония официальной встречи президента Албании

Состоялась церемония официальной встречи президента Албании 7 июля состоялась церемония официальной встречи Президента Республики Албания Байрама Бегая, прибывшего с официальным визитом в Азербайджанскую Республику.
Внешняя политика
7 июля 2023 г. 11:44
Состоялась церемония официальной встречи президента Албании

7 июля состоялась церемония официальной встречи Президента Республики Албания Байрама Бегая, прибывшего с официальным визитом в Азербайджанскую Республику.

Как передает Report, на площади, где развевались государственные флаги двух стран, в честь Президента Албании был выстроен почетный караул.

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретил Президента Республики Албания Байрама Бегая.

Начальник почетного караула отдал рапорт Президенту Албании.

Президент Байрам Бегай поприветствовал азербайджанских солдат.

Президенты Азербайджана и Албании обошли строй почетного караула.

Прозвучали государственные гимны Республики Албания и Азербайджанской Республики.

Делегация Азербайджана была представлена Президенту Албании, а делегация Албании – Президенту Азербайджана.

Под звуки военного марша почетный караул прошел перед Президентом Ильхамом Алиевым и Президентом Албании Байрамом Бегаем.

Главы государств сделали официальное фото.

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Версия на английском языке ФотоOfficial welcome ceremony held for President of Albania
Версия на азербайджанском языке ФотоAlbaniya Prezidenti Bayram Beqayın rəsmi qarşılanma mərasimi olub

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