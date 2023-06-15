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Состоялась церемония официальной встречи премьер-министра Пакистана Мухаммада Шахбаза Шарифа

Состоялась церемония официальной встречи премьер-министра Пакистана Мухаммада Шахбаза Шарифа 15 июня состоялась церемония официальной встречи премьер-министра Исламской Республики Пакистан Мухаммада Шахбаза Шарифа, прибывшего с официальным визитом в Азербайджанскую Республику.
Внешняя политика
15 июня 2023 г. 11:38
Состоялась церемония официальной встречи премьер-министра Пакистана Мухаммада Шахбаза Шарифа

15 июня состоялась церемония официальной встречи премьер-министра Исламской Республики Пакистан Мухаммада Шахбаза Шарифа, прибывшего с официальным визитом в Азербайджанскую Республику.

Как сообщает Report, на площади, где развевались государственные флаги двух стран, в честь премьер-министра Пакистана был выстроен почетный караул.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретил премьер-министра Пакистана Мухаммада Шахбаза Шарифа.

Начальник почетного караула отдал рапорт премьер-министру Пакистана.

Премьер-министр Пакистана Мухаммад Шахбаз Шариф поприветствовал азербайджанских солдат.

Президент Ильхам Алиев и премьер-министр Мухаммад Шахбаз Шариф обошли строй почетного караула.

Прозвучали государственные гимны Исламской Республики Пакистан и Азербайджанской Республики.

Делегация Азербайджана была представлена премьер-министру Пакистана, а делегация Пакистана – Президенту Азербайджана.

Под звуки военного марша почетный караул прошел перед Президентом Ильхамом Алиевым и премьер-министром Мухаммадом Шахбазом Шарифом.

Президент Ильхам Алиев и премьер-министр Мухаммад Шахбаз Шариф сделали официальное фото.

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Версия на английском языке ФотоOfficial welcome ceremony held for Pakistani Prime Minister
Версия на азербайджанском языке ФотоPakistanın Baş nazirinin rəsmi qarşılanma mərasimi olub

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