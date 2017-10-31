Состоялась церемония официальной встречи Реджепа Тайипа Эрдогана

Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ 31 октября в Баку проходит шестое заседание Совета стратегического сотрудничества высокого уровня Азербайджан-Турция. В связи с этим состоялась церемония официальной встречи президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана.
Как сообщает Report, на площади, где развевались государственные флаги двух стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
Начальник почетного караула отдал рапорт президенту Турции.
Президент Ильхам Алиев и президент Реджеп Тайип Эрдоган обошли строй почетного караула.
Президент Турции поприветствовал азербайджанских солдат.
Прозвучали государственные гимны Турции и Азербайджана.
Представители государств и правительств Азербайджана и Турции поздоровались с президентами.
Под звуки военного марша почетный караул прошел перед главами государств.
Президенты Азербайджана и Турции сфотографировались для официального фото.
News DepartmentАвтор новости
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