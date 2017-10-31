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    Состоялась церемония официальной встречи Реджепа Тайипа Эрдогана

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретил турецкого коллегу© President.az

    Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ 31 октября в Баку проходит шестое заседание Совета стратегического сотрудничества высокого уровня Азербайджан-Турция. В связи с этим состоялась церемония официальной встречи президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана.

    Как сообщает Report, на площади, где развевались государственные флаги двух стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

    Начальник почетного караула отдал рапорт президенту Турции.

    Президент Ильхам Алиев и президент Реджеп Тайип Эрдоган обошли строй почетного караула.

    Президент Турции поприветствовал азербайджанских солдат.

    Прозвучали государственные гимны Турции и Азербайджана.

    Представители государств и правительств Азербайджана и Турции поздоровались с президентами.

    Под звуки военного марша почетный караул прошел перед главами государств.

    Президенты Азербайджана и Турции сфотографировались для официального фото.

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