Состоялась церемония официальной встречи Реджепа Тайипа Эрдогана

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Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ 31 октября в Баку проходит шестое заседание Совета стратегического сотрудничества высокого уровня Азербайджан-Турция. В связи с этим состоялась церемония официальной встречи президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана.

Как сообщает Report, на площади, где развевались государственные флаги двух стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Начальник почетного караула отдал рапорт президенту Турции.

Президент Ильхам Алиев и президент Реджеп Тайип Эрдоган обошли строй почетного караула.

Президент Турции поприветствовал азербайджанских солдат.

Прозвучали государственные гимны Турции и Азербайджана.

Представители государств и правительств Азербайджана и Турции поздоровались с президентами.

Под звуки военного марша почетный караул прошел перед главами государств.

Президенты Азербайджана и Турции сфотографировались для официального фото.