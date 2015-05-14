 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Состоялась церемония официальной встречи Президента Вьетнама

    Строй почетного караула под звуки марша прошел перед главами государств

    Баку. 14 мая. REPORT.AZ/ 14 марта состоялась церемония официальной встречи Президента Вьетнама Чыонг Тан Шанга, прибывшего в Азербайджан с официальным визитом.

    Как сообщает Report, на площади, где развевались государственные флаги двух стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

    Начальник почетного караула отдал рапорт Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев и его супруга Мехрибан Алиева встретили Президента Вьетнама Чыонг Тан Шанг и его супругу Май Тхи Хань.

    Начальник почетного караула отдал рапорт Президенту Вьетнама.

    Прозвучали государственные гимны Азербайджана и Вьетнама.

    Президенты обошли строй почетного караула.

    Президент Вьетнама поприветствовал азербайджанских солдат.

    Представители государства и правительства Азербайджана были представлены Президенту Чыонг Тан Шангу, члены вьетнамской делегации - Президенту Ильхаму Алиеву.

    Строй почетного караула под звуки марша прошел перед главами государств.

    Президенты сфотографировались для официального фото.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi