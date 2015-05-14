Баку. 14 мая. REPORT.AZ/ 14 марта состоялась церемония официальной встречи Президента Вьетнама Чыонг Тан Шанга, прибывшего в Азербайджан с официальным визитом.

Как сообщает Report, на площади, где развевались государственные флаги двух стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

Начальник почетного караула отдал рапорт Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и его супруга Мехрибан Алиева встретили Президента Вьетнама Чыонг Тан Шанг и его супругу Май Тхи Хань.

Начальник почетного караула отдал рапорт Президенту Вьетнама.

Прозвучали государственные гимны Азербайджана и Вьетнама.

Президенты обошли строй почетного караула.

Президент Вьетнама поприветствовал азербайджанских солдат.

Представители государства и правительства Азербайджана были представлены Президенту Чыонг Тан Шангу, члены вьетнамской делегации - Президенту Ильхаму Алиеву.

Строй почетного караула под звуки марша прошел перед главами государств.

Президенты сфотографировались для официального фото.