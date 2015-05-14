Баку. 14 мая. REPORT.AZ/ 14 марта состоялась церемония официальной встречи Президента Вьетнама Чыонг Тан Шанга, прибывшего в Азербайджан с официальным визитом.
Как сообщает Report, на площади, где развевались государственные флаги двух стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.
Начальник почетного караула отдал рапорт Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и его супруга Мехрибан Алиева встретили Президента Вьетнама Чыонг Тан Шанг и его супругу Май Тхи Хань.
Начальник почетного караула отдал рапорт Президенту Вьетнама.
Прозвучали государственные гимны Азербайджана и Вьетнама.
Президенты обошли строй почетного караула.
Президент Вьетнама поприветствовал азербайджанских солдат.
Представители государства и правительства Азербайджана были представлены Президенту Чыонг Тан Шангу, члены вьетнамской делегации - Президенту Ильхаму Алиеву.
Строй почетного караула под звуки марша прошел перед главами государств.
Президенты сфотографировались для официального фото.
News DepartmentАвтор новости
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