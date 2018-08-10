Состоялась церемония официальной встречи президента Таджикистана

Баку. 10 августа. REPORT.AZ/ 10 августа состоялась церемония официальной встречи президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона, прибывшего с официальным визитом в Азербайджанскую Республику.
Как сообщает Report, на площади, где развевались государственные флаги двух стран, в честь президента Таджикистана был выстроен почетный караул.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретил президента Таджикистана Эмомали Рахмона.
Начальник почетного караула отдал рапорт президенту Таджикистана.
Президент Ильхам Алиев и президент Эмомали Рахмон обошли строй почетного караула.
Президент Таджикистана поприветствовал азербайджанских солдат.
Прозвучали государственные гимны Республики Таджикистан и Азербайджанской Республики.
Представители государства и правительства Азербайджанской Республики были представлены президенту Эмомали Рахмону, члены делегации Таджикистана – президенту Ильхаму Алиеву.
Под звуки военного марша почетный караул прошел перед главами государств.
Президенты Азербайджана и Таджикистана сфотографировались для официального фото.
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