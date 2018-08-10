Состоялась церемония официальной встречи президента Таджикистана

10 августа, 2018 10:03

Баку. 10 августа. REPORT.AZ/ 10 августа состоялась церемония официальной встречи президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона, прибывшего с официальным визитом в Азербайджанскую Республику. Как сообщает Report, на площади, где развевались государственные флаги двух стран, в честь президента Таджикистана был выстроен почетный караул. Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретил президента Таджикистана Эмомали Рахмона. Начальник почетного караула отдал рапорт президенту Таджикистана. Президент Ильхам Алиев и президент Эмомали Рахмон обошли строй почетного караула. Президент Таджикистана поприветствовал азербайджанских солдат. Прозвучали государственные гимны Республики Таджикистан и Азербайджанской Республики. Представители государства и правительства Азербайджанской Республики были представлены президенту Эмомали Рахмону, члены делегации Таджикистана – президенту Ильхаму Алиеву. Под звуки военного марша почетный караул прошел перед главами государств. Президенты Азербайджана и Таджикистана сфотографировались для официального фото.