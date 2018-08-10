 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Состоялась церемония официальной встречи президента Таджикистана

    Баку. 10 августа. REPORT.AZ/ 10 августа состоялась церемония официальной встречи президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона, прибывшего с официальным визитом в Азербайджанскую Республику.

    Как сообщает Report, на площади, где развевались государственные флаги двух стран, в честь президента Таджикистана был выстроен почетный караул.

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретил президента Таджикистана Эмомали Рахмона.

    Начальник почетного караула отдал рапорт президенту Таджикистана.

    Президент Ильхам Алиев и президент Эмомали Рахмон обошли строй почетного караула.

    Президент Таджикистана поприветствовал азербайджанских солдат.

    Прозвучали государственные гимны Республики Таджикистан и Азербайджанской Республики.

    Представители государства и правительства Азербайджанской Республики были представлены президенту Эмомали Рахмону, члены делегации Таджикистана – президенту Ильхаму Алиеву.

    Под звуки военного марша почетный караул прошел перед главами государств.

    Президенты Азербайджана и Таджикистана сфотографировались для официального фото.

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi