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    Состоялась церемония официальной встречи президента Ирана Хасана Роухани

    Баку. 28 марта. REPORT.AZ/ 28 марта состоялась церемония официальной встречи президента Исламской Республики Иран Хасана Роухани, прибывшего с официальным визитом в Азербайджанскую Республику.

    Как сообщает Report, на площади, где развевались государственные флаги двух стран, в честь президента Ирана был выстроен почетный караул.

    Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретил президента Исламской Республики Иран Хасана Роухани.

    Начальник почетного караула отдал рапорт президенту Ирана.

    Президент Ильхам Алиев и президент Хасан Роухани обошли строй почетного караула.

    Президент Ирана поприветствовал азербайджанских солдат.

    Прозвучали государственные гимны Ирана и Азербайджана.

    Представители Азербайджанского государства и правительства были представлены президенту Хасану Роухани, а члены иранской делегации - президенту Ильхаму Алиеву.

    Под звуки военного марша отряд почетного караула прошел перед президентами.

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