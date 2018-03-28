Состоялась церемония официальной встречи президента Ирана Хасана Роухани

Баку. 28 марта. REPORT.AZ/ 28 марта состоялась церемония официальной встречи президента Исламской Республики Иран Хасана Роухани, прибывшего с официальным визитом в Азербайджанскую Республику.
Как сообщает Report, на площади, где развевались государственные флаги двух стран, в честь президента Ирана был выстроен почетный караул.
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретил президента Исламской Республики Иран Хасана Роухани.
Начальник почетного караула отдал рапорт президенту Ирана.
Президент Ильхам Алиев и президент Хасан Роухани обошли строй почетного караула.
Президент Ирана поприветствовал азербайджанских солдат.
Прозвучали государственные гимны Ирана и Азербайджана.
Представители Азербайджанского государства и правительства были представлены президенту Хасану Роухани, а члены иранской делегации - президенту Ильхаму Алиеву.
Под звуки военного марша отряд почетного караула прошел перед президентами.
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