Состоялась церемония официальной встречи президента Ирана Хасана Роухани

Баку. 28 марта. REPORT.AZ/ 28 марта состоялась церемония официальной встречи президента Исламской Республики Иран Хасана Роухани, прибывшего с официальным визитом в Азербайджанскую Республику.

Как сообщает Report, на площади, где развевались государственные флаги двух стран, в честь президента Ирана был выстроен почетный караул.

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретил президента Исламской Республики Иран Хасана Роухани.

Начальник почетного караула отдал рапорт президенту Ирана.

Президент Ильхам Алиев и президент Хасан Роухани обошли строй почетного караула.

Президент Ирана поприветствовал азербайджанских солдат.

Прозвучали государственные гимны Ирана и Азербайджана.

Представители Азербайджанского государства и правительства были представлены президенту Хасану Роухани, а члены иранской делегации - президенту Ильхаму Алиеву.

Под звуки военного марша отряд почетного караула прошел перед президентами.