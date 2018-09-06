Состоялась церемония официальной встречи президента Ильхама Алиева в Загребе

6 сентября, 2018 13:09

https://report.az/storage/news/ad2865f07b7281475d9476af28fd1de7/049cacb1-c898-4c0d-84f4-1d360351c56f_292.jpg Баку. 6 сентября. REPORT.AZ/ 6 сентября состоялась церемония официальной встречи президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, находящегося с официальным визитом в Республике Хорватия. Как сообщает Report, на площади, где развевались государственные флаги двух стран, в честь президента Азербайджана был выстроен почетный караул. Президент Республики Хорватия Колинда Грабар-Китарович встретила президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева. Прозвучали государственные гимны Азербайджана и Хорватии. Начальник почетного караула отдал рапорт главе нашего государства. Президенты обошли строй почетного караула. Президент Азербайджана Ильхам Алиев поприветствовал хорватских солдат. Представители государства и правительства Хорватии были представлены президенту Ильхаму Алиеву, члены делегации Азербайджана – президенту Колинде Грабар-Китарович. Президенты сделали совместное фото.