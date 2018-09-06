 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Состоялась церемония официальной встречи президента Ильхама Алиева в Загребе

    Баку. 6 сентября. REPORT.AZ/ 6 сентября состоялась церемония официальной встречи президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, находящегося с официальным визитом в Республике Хорватия.

    Как сообщает Report, на площади, где развевались государственные флаги двух стран, в честь президента Азербайджана был выстроен почетный караул.

    Президент Республики Хорватия Колинда Грабар-Китарович встретила президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.

    Прозвучали государственные гимны Азербайджана и Хорватии.

    Начальник почетного караула отдал рапорт главе нашего государства.

    Президенты обошли строй почетного караула.

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев поприветствовал хорватских солдат.

    Представители государства и правительства Хорватии были представлены президенту Ильхаму Алиеву, члены делегации Азербайджана – президенту Колинде Грабар-Китарович.

    Президенты сделали совместное фото.

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi