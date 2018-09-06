Состоялась церемония официальной встречи президента Ильхама Алиева в Загребе

Баку. 6 сентября. REPORT.AZ/ 6 сентября состоялась церемония официальной встречи президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, находящегося с официальным визитом в Республике Хорватия.
Как сообщает Report, на площади, где развевались государственные флаги двух стран, в честь президента Азербайджана был выстроен почетный караул.
Президент Республики Хорватия Колинда Грабар-Китарович встретила президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.
Прозвучали государственные гимны Азербайджана и Хорватии.
Начальник почетного караула отдал рапорт главе нашего государства.
Президенты обошли строй почетного караула.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев поприветствовал хорватских солдат.
Представители государства и правительства Хорватии были представлены президенту Ильхаму Алиеву, члены делегации Азербайджана – президенту Колинде Грабар-Китарович.
Президенты сделали совместное фото.
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