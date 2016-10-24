 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Состоялась церемония официальной встречи президента Хорватии

    Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретил президента Республики Хорватия Колинду Грабар-Китарови

    Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ 24 октября состоялась церемония официальной встречи президента Республики Хорватия Колинды Грабар-Китарович, прибывшей с официальным визитом в Азербайджанскую Республику.

    Как сообщает Report, на площади, на которой развевались государственные флаги двух стран, в честь президента Хорватии был выстроен почетный караул.

    Начальник почетного караула отдал рапорт Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

    Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретил президента Республики Хорватия Колинду Грабар-Китарович.

    Начальник почетного караула отдал рапорт президенту Хорватии.

    Прозвучали государственные гимны Хорватии и Азербайджана.

    Президент Ильхам Алиев и президент Колинда Грабар-Китарович прошли перед строем почетного караула.

    Президент Хорватии поприветствовала азербайджанских солдат.

    Представители государства и правительства Азербайджана были представлены президенту Колинде Грабар-Китарович, члены делегации Хорватии – президенту Ильхаму Алиеву.

    Под звуки военного марша почетный караул прошел перед президентами.

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович сфотографировались для официального фото.

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi