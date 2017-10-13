Состоялась церемония официальной встречи президента Болгарии Румена Радева

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Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ Состоялась церемония официальной встречи президента Республики Болгария Румена Радева, прибывшего с официальным визитом в Азербайджанскую Республику.

Как сообщает Report, на площади, на которой развевались государственные флаги двух стран, в честь президента Болгарии был выстроен почетный караул.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и его супруга Мехрибан Алиева встретили президента Болгарии Румена Радева и его супругу Десиславу Радеву.

Начальник почетного караула отдал рапорт президенту Болгарии.

Прозвучали государственные гимны Болгарии и Азербайджана.

Под звуки военного марша почетный караул прошел перед главами государств.

Представители государства и правительства Азербайджана и Болгарии встретились с президентами и первыми леди.

Президенты и первые леди сфотографировались для официального фото.