 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Состоялась церемония официальной встречи премьер-министра Турции Бинали Йылдырыма

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев и его супруга Мехрибан Алиева встретили премьер-министра Турции Бинали Йылдырыма и его супругу Семиху Йылдырым

    Баку. 3 июня. REPORT.AZ/ 3 июня состоялась церемония официальной встречи премьер-министра Турецкой Республики Бинали Йылдырыма, прибывшего с официальным визитом в Азербайджан.

    Как сообщает Report, на площади, где развевались государственные флаги двух стран, в честь премьер-министра Турции был выстроен почетный караул.

    Начальник почетного караула отдал рапорт президенту Ильхаму Алиеву.

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев и его супруга Мехрибан Алиева встретили премьер-министра Турции Бинали Йылдырыма и его супругу Семиху Йылдырым.

    Начальник почетного караула отдал рапорт премьер-министру Турции.

    Прозвучали государственные гимны Турции и Азербайджана.

    Президент Ильхам Алиев и премьер-министр Бинали Йылдырым обошли строй почетного караула.

    Премьер-министр Бинали Йылдырым поприветствовал азербайджанских солдат.

    Официальные лица Азербайджанского государства и правительства были представлены премьер-министру Бинали Йылдырыму, члены турецкой делегации – президенту Ильхаму Алиеву.

    Под звуки военного марша почетный караул прошел перед президентом Ильхамом Алиевым и премьер-министром Бинали Йылдырымом.

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев, его супруга Мехрибан Алиева, премьер-министр Турции Бинали Йылдырым и его супруга Семиха Йылдырым сфотографировались для официального фото.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi