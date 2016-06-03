Состоялась церемония официальной встречи премьер-министра Турции Бинали Йылдырыма

Баку. 3 июня. REPORT.AZ/ 3 июня состоялась церемония официальной встречи премьер-министра Турецкой Республики Бинали Йылдырыма, прибывшего с официальным визитом в Азербайджан.

Как сообщает Report, на площади, где развевались государственные флаги двух стран, в честь премьер-министра Турции был выстроен почетный караул.

Начальник почетного караула отдал рапорт президенту Ильхаму Алиеву.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и его супруга Мехрибан Алиева встретили премьер-министра Турции Бинали Йылдырыма и его супругу Семиху Йылдырым.

Начальник почетного караула отдал рапорт премьер-министру Турции.

Прозвучали государственные гимны Турции и Азербайджана.

Президент Ильхам Алиев и премьер-министр Бинали Йылдырым обошли строй почетного караула.

Премьер-министр Бинали Йылдырым поприветствовал азербайджанских солдат.

Официальные лица Азербайджанского государства и правительства были представлены премьер-министру Бинали Йылдырыму, члены турецкой делегации – президенту Ильхаму Алиеву.

Под звуки военного марша почетный караул прошел перед президентом Ильхамом Алиевым и премьер-министром Бинали Йылдырымом.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, его супруга Мехрибан Алиева, премьер-министр Турции Бинали Йылдырым и его супруга Семиха Йылдырым сфотографировались для официального фото.