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    Состоялась церемония официальной встречи Ангелы Меркель

    Баку. 25 августа. REPORT.AZ/ 25 августа состоялась церемония официальной встречи Федерального канцлера Федеративной Республики Германия Ангелы Меркель, прибывшей с визитом в Азербайджанскую Республику.

    Как сообщает Report, на площади, где развевались государственные флаги двух стран, в честь Федерального канцлера Германии был выстроен почетный караул.

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретил Федерального канцлера Германии Ангелу Меркель.

    Начальник почетного караула отдал рапорт Федеральному канцлеру Германии.

    Президент Ильхам Алиев и Федеральный канцлер Ангела Меркель обошли строй почетного караула.

    Федеральный канцлер Германии поприветствовала азербайджанских солдат.

    Прозвучали государственные гимны Федеративной Республики Германия и Азербайджанской

    Республики.

    Представители государства и правительства Азербайджанской Республики были представлены Федеральному канцлеру Ангеле Меркель, члены делегации Федеративной Республики Германия– Президенту Ильхаму Алиеву.

    Под звуки военного марша почетный караул прошел перед Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель.

    Президент Азербайджана и Федеральный канцлер Германии сфотографировались для официального фото.

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