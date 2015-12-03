Состоялась церемония официальной встречи Ахмета Давутоглу

Баку. 3 декабря. REPORT.AZ/ 3 декабря состоялась церемония официальной встречи премьер-министра Турции Ахмета Давутоглу, прибывшего с официальным визитом в Азербайджан.

Как сообщает Report, на площади, где развевались государственные флаги двух стран, в честь премьер-министра Ахмета Давутоглу был выстроен почетный караул.

Начальник почетного караула отдал рапорт президенту Ильхаму Алиеву. Президент Азербайджана встретил премьер-министра Турции А.Давутоглу. Начальник почетного караула отдал рапорт премьер-министру Турции.

Прозвучали государственные гимны Турции и Азербайджанской Республики.

Президент Ильхам Алиев и премьер-министр Ахмет Давутоглу прошли перед почетным караулом.

Премьер-министр Турции поприветствовал солдат.

Представители государства и правительства Азербайджана были представлены премьер-министру Турции, а члены турецкой делегации - президенту Ильхаму Алиеву.

Под звуки военного марша почетный караул прошел перед президентом Азербайджана и премьер-министром Турции.