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В Исламабаде состоялась церемония обмена документами, подписанными между Азербайджаном и Пакистаном

В Исламабаде состоялась церемония обмена документами, подписанными между Азербайджаном и Пакистаном 11 июля в Исламабаде с участием президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и премьер-министра Исламской Республики Пакистан Мухаммада Шахбаза Шарифа состоялась церемония обмена документами, подписанными между Азербайджаном и Пакистаном.
Внешняя политика
11 июля 2024 г. 21:00
В Исламабаде состоялась церемония обмена документами, подписанными между Азербайджаном и Пакистаном

11 июля в Исламабаде с участием президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и премьер-министра Исламской Республики Пакистан Мухаммада Шахбаза Шарифа состоялась церемония обмена документами, подписанными между Азербайджаном и Пакистаном.

Как сообщает Report, "Меморандумом о взаимопонимании по сотрудничеству между Министерством иностранных дел Азербайджанской Республики и Министерством иностранных дел Исламской Республики Пакистан в консульской сфере" обменялись заместитель премьер-министра, министр иностранных дел Пакистана Мохаммад Исхак Дар и заместитель министра иностранных дел Азербайджана Самир Шарифов.

"Соглашением между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Исламской Республики Пакистан о транзитной торговле" обменялись министр торговли Пакистана Джам Камал Хан и министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев.

"Соглашением о преференциальной торговле между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Исламской Республики Пакистан" обменялись министр торговли Пакистана Джам Камал Хан и заместитель министра экономики Азербайджана Сахиб Мамедов.

"Меморандумом о взаимопонимании по сотрудничеству между Министерством экономики Азербайджанской Республики и Министерством коммуникаций и приватизации Исламской Республики Пакистан в сфере приватизации государственного имущества» обменялись министр коммуникаций и приватизации Пакистана Абдул Алим Хан и заместитель министра экономики Азербайджана Сахиб Мамедов.

"Меморандумом о сотрудничестве между Министерством юстиции Азербайджанской Республики и Министерством права и юстиции Исламской Республики Пакистан" обменялись министр права и юстиции Пакистана Азам Назир Тарар и министр оборонной промышленности Азербайджана Вугар Мустафаев.

"Меморандумом о взаимопонимании по сотрудничеству между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Исламской Республики Пакистан в сфере минеральных ресурсов и геологии" обменялись министр энергетики Пакистана Мусадик Масуд Малик и министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов.

"Программой культурного обмена между Министерством культуры Азербайджанской Республики и Управлением национального наследия и культуры Исламской Республики Пакистан на 2024-2029 годы" обменялись министр национального наследия и культуры Пакистана Атаулла Тарар и заместитель министра иностранных дел Азербайджана Самир Шарифов.

"Меморандумом о взаимопонимании по сотрудничеству между Министерством цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики и Министерством информационных технологий и телекоммуникаций Исламской Республики Пакистан в сфере информационных и коммуникационных технологий» обменялись министр информационных технологий и телекоммуникаций Пакистана Шаза Фатима Хаваджа и министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев.

"Меморандумом о взаимопонимании по сотрудничеству между Закрытым акционерным обществом "Азербайджанское телевидение и радиовещание" и ООО "Пакистанская телевизионная корпорация» Исламской Республики Пакистан" обменялись председатель ООО "Пакистанская телевизионная корпорация" Шахера Шахид и посол Азербайджана в Пакистане Хазар Фархадов.

"Соглашением о сотрудничестве между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Исламской Республики Пакистан в области науки и технологий" обменялись секретарь Министерства науки и технологий Пакистана Али Тахир и министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев.

"Соглашением о сотрудничестве между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Исламской Республики Пакистан в сфере туризма" обменялись секретарь Министерства межпровинциальной координации Пакистана Надим Иршад Каяни и министр оборонной промышленности Азербайджана Вугар Мустафаев.

"Соглашением между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Исламской Республики Пакистан о воздушном сообщении" обменялись секретарь Министерства авиации Пакистана Саиф Анджум и министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев.

"Меморандумом о взаимопонимании по установлению побратимских связей между городом Баку (Азербайджанская Республика) и городом Исламабад (Исламская Республика Пакистан)" обменялись руководитель Столичной корпорации Исламабада Мухаммад Али Рандхава и глава Исполнительной власти города Баку Эльдар Азизов.

"Меморандумом о взаимопонимании между Агентством по развитию малого и среднего бизнеса Азербайджанской Республики и Управлением по развитию малых и средних предприятий Исламской Республики Пакистан" обменялись главный исполнительный директор Управления по развитию малых и средних предприятий Пакистана Сократ Аман Рана и заместитель министра экономики Азербайджана Сахиб Мамедов.

"Меморандумом о взаимопонимании между Институтом литературы имени Низами Гянджеви Национальной Академии наук Азербайджана и Пакистанской академией литературы" обменялись председатель Пакистанской академии литературы Наджиба Ариф и посол Азербайджана в Пакистане Хазар Фархадов.

20:00

11 июля в Исламабаде с участием президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и премьер-министра Исламской Республики Пакистан Мухаммада Шахбаза Шарифа состоялась церемония обмена документами, подписанными между Азербайджаном и Пакистаном.

Об этом сообщает сотрудник Report, командированный в Пакистан.

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Версия на английском языке Ceremony to exchange documents signed between Azerbaijan and Pakistan held in Islamabad
Версия на азербайджанском языке İslamabadda Azərbaycan ilə Pakistan arasında imzalanmış sənədlərin mübadiləsi mərasimi olub - YENİLƏNİB

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