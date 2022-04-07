Состоится заседание Совместной пограничной комиссии по делимитации азербайджано-армянской границы

В соответствии с Сочинской декларацией (26 ноября 2021 года) было принято решение о созыве до конца апреля заседания Совместной пограничной комиссии для делимитации границы между Азербайджаном и Арменией.

В соответствии с Сочинской декларацией (26 ноября 2021 года) было принято решение о созыве до конца апреля заседания Совместной пограничной комиссии для делимитации границы между Азербайджаном и Арменией.

Как передает Report, об этом заявил председатель Совета ЕС Шарль Мишель после встречи с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Мандат Совместной пограничной комиссии будет заключаться в делимитации двусторонней границы между Арменией и Азербайджаном, обеспечении стабильной ситуации безопасности вдоль и вблизи границы.

Согласно заявлению, решено поручить министрам иностранных дел разработать будущее мирное соглашение, в котором будут урегулированы все необходимые вопросы.

6 апреля в Брюсселе Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Встреча началась в 19:00 по бельгийскому времени (21:00 по бакинскому - ред.) и продолжалась более 4 часов.