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Состоится заседание комитетов по внешним связям парламентов Азербайджана, Турции и Грузии

Состоится заседание комитетов по внешним связям парламентов Азербайджана, Турции и Грузии Делегация во главе с главой комитета по внешним связям парламента Грузии Николозом Самхарадзе 18-19 октября посетит с официальным визитом столицу Турции Анкару.
Внешняя политика
17 октября 2021 г. 11:52
Состоится заседание комитетов по внешним связям парламентов Азербайджана, Турции и Грузии

Делегация комитета по внешним связям парламента Грузии во главе с Николозом Самхарадзе 18-19 октября посетит с официальным визитом столицу Турции Анкару.

Как сообщает местное бюро Report, об этом сообщила пресс-служба законодательного органа.

Делегация примет участие в IX трехсторонней встрече руководителей комитетов по внешним связям парламентов Грузии, Азербайджана и Турции.

На встрече будут обсуждены все важные вопросы повестки дня трехстороннего сотрудничества и возможности укрепления регионального сотрудничества.

В рамках встречи также запланированы двусторонние встречи.

Парламент Грузии рассматривает формат трехстороннего сотрудничества как важную платформу для обсуждения сторонами процессов, происходящих в регионе и будущих шагов по дальнейшему развитию и укреплению сотрудничества между двумя странами.

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Версия на английском языке Topics to be discussed by Azerbaijani, Turkish, Georgian parliamentarians in Ankara revealed
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan, Türkiyə, Gürcüstan parlamentarilərinin Ankarada müzakirə edəcəyi məsələlər açıqlanıb

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