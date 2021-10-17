Состоится заседание комитетов по внешним связям парламентов Азербайджана, Турции и Грузии

Делегация во главе с главой комитета по внешним связям парламента Грузии Николозом Самхарадзе 18-19 октября посетит с официальным визитом столицу Турции Анкару.

Делегация комитета по внешним связям парламента Грузии во главе с Николозом Самхарадзе 18-19 октября посетит с официальным визитом столицу Турции Анкару.

Как сообщает местное бюро Report, об этом сообщила пресс-служба законодательного органа.

Делегация примет участие в IX трехсторонней встрече руководителей комитетов по внешним связям парламентов Грузии, Азербайджана и Турции.

На встрече будут обсуждены все важные вопросы повестки дня трехстороннего сотрудничества и возможности укрепления регионального сотрудничества.

В рамках встречи также запланированы двусторонние встречи.

Парламент Грузии рассматривает формат трехстороннего сотрудничества как важную платформу для обсуждения сторонами процессов, происходящих в регионе и будущих шагов по дальнейшему развитию и укреплению сотрудничества между двумя странами.