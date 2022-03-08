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Состоится заседание Госкомиссии по азербайджано-иранскому экономическому сотрудничеству      

Состоится заседание Госкомиссии по азербайджано-иранскому экономическому сотрудничеству       В Азербайджане состоится очередное заседание Государственной комиссии по сотрудничеству между Азербайджанской Республикой и Исламской Республикой Иран в экономической, торговой и гуманитарной сферах.
Внешняя политика
8 марта 2022 г. 17:14
Состоится заседание Госкомиссии по азербайджано-иранскому экономическому сотрудничеству      

В Азербайджане состоится очередное заседание Государственной комиссии по сотрудничеству между Азербайджанской Республикой и Исламской Республикой Иран в экономической, торговой и гуманитарной сферах.

Как сообщает Report, проведение заседания запланировано на 9-10 марта.

Главы МИД Азербайджана и Ирана в ходе сегодняшнего телефонного разговора отметили высокую значимость заседания Государственной комиссии.

Подчеркнуто, что наряду с официальной делегацией Ирана в Азербайджан прибудет группа бизнесменов.

Напомним, сегодня состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с министром иностранных дел Ирана Хосейном Амиром Абдуллахианом.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan-İran iqtisadi əməkdaşlıq üzrə Dövlət Komissiyasının iclası keçiriləcək

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