Состоится трехсторонняя встреча парламентских комитетов Азербайджана, Турции и Грузии

Председатель комитета Милли Меджлиса по международным отношениям и межпарламентским связям Самед Сеидов, заместитель главы комитета Севиндж Фаталиева, а также члены комитета Нигяр Арпадараи и Насиб Магамалиев с 5 по 7 марта посетят Тбилиси для участия в т

Председатель комитета Милли Меджлиса по международным отношениям и межпарламентским связям Самед Сеидов, заместитель главы комитета Севиндж Фаталиева, а также члены комитета Нигяр Арпадараи и Насиб Магамалиев с 5 по 7 марта посетят Тбилиси для участия в трехсторонней встрече комитетов по внешним связям парламентов Азербайджана, Турции и Грузии.

Об этом Report сообщили в отделе по связям общественностью Милли Меджлиса.

На встрече будет проведен обмен мнениями по вопросам регионального сотрудничества и развития межпарламентских отношений.

В рамках визита запланирован ряд встреч депутатов в парламенте Грузии и министерстве иностранных дел этой страны.