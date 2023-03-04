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Состоится трехсторонняя встреча парламентских комитетов Азербайджана, Турции и Грузии

Состоится трехсторонняя встреча парламентских комитетов Азербайджана, Турции и Грузии Председатель комитета Милли Меджлиса по международным отношениям и межпарламентским связям Самед Сеидов, заместитель главы комитета Севиндж Фаталиева, а также члены комитета Нигяр Арпадараи и Насиб Магамалиев с 5 по 7 марта посетят Тбилиси для участия в т
Внешняя политика
4 марта 2023 г. 11:35
Состоится трехсторонняя встреча парламентских комитетов Азербайджана, Турции и Грузии

Председатель комитета Милли Меджлиса по международным отношениям и межпарламентским связям Самед Сеидов, заместитель главы комитета Севиндж Фаталиева, а также члены комитета Нигяр Арпадараи и Насиб Магамалиев с 5 по 7 марта посетят Тбилиси для участия в трехсторонней встрече комитетов по внешним связям парламентов Азербайджана, Турции и Грузии.

Об этом Report сообщили в отделе по связям общественностью Милли Меджлиса.

На встрече будет проведен обмен мнениями по вопросам регионального сотрудничества и развития межпарламентских отношений.

В рамках визита запланирован ряд встреч депутатов в парламенте Грузии и министерстве иностранных дел этой страны.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan-Türkiyə-Gürcüstan parlamentləri komitələrinin üçtərəfli görüşü keçiriləcək

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