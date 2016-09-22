Сопредседатели Минской группы посетят регион в ближайшее время

Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ Сопредседатели Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта посетят регион в ближайшее время. Как сообщает Report, об этом говорится в совместном заявлении посредников, распространенном по итогам встреч с главами МИД Азербайджана и Армении в Нью-Йорке.

"В ходе встреч мы уделили особое внимание реализации соглашений, достигнутых на саммите в Вене (май 2016) и Санкт-Петербурге (июнь ). В частности, мы обсудили дальнейшие шаги, которые смогли бы создать атмосферу субстантивных переговоров, которые привели бы к урегулированию конфликта.

Правительства наших стран готовы принять другую встречу президентов или глав МИД в подходящее время",- говорится в совместном заявлении сопредседателей.