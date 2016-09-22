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    Сопредседатели Минской группы посетят регион в ближайшее время

    Посредники: Правительства наших стран готовы принять еще одну встречу президентов или глав МИД в подходящее время

    Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ Сопредседатели Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта посетят регион в ближайшее время. Как сообщает Report, об этом говорится в совместном заявлении посредников, распространенном по итогам встреч с главами МИД Азербайджана и Армении в Нью-Йорке.

    "В ходе встреч мы уделили особое внимание реализации соглашений, достигнутых на саммите в Вене (май 2016) и Санкт-Петербурге (июнь ). В частности, мы обсудили дальнейшие шаги, которые смогли бы создать атмосферу субстантивных переговоров, которые привели бы к урегулированию конфликта.

    Правительства наших стран готовы принять другую встречу президентов или глав МИД в подходящее время",- говорится в совместном заявлении сопредседателей.

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