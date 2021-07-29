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Сопредседатели МГ ОБСЕ выступили с заявлением относительно напряженности на границе

Сопредседатели МГ ОБСЕ выступили с заявлением относительно напряженности на границе Сопредседатели Минской группы ОБСЕ (Стефан Висконти, Эндрю Шофер и Игорь Коваев) выступили с совместным заявлением.
Внешняя политика
29 июля 2021 г. 20:48
Сопредседатели МГ ОБСЕ выступили с заявлением относительно напряженности на границе

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ (Стефан Висконти, Эндрю Шофер и Игорь Коваев) выступили с совместным заявлением.

Как сообщает Report, сопредседатели выразили обеспокоенность недавними событиями на армяно-азербайджанской границе, в том числе сообщениями о жертвах, и призвали Армению и Азербайджан к деэскалации ситуации.

Они призвали воздержаться от провокационной риторики и выполнять взятые на себя обязательства в рамках заявления от 10 ноября и других согласованных договоренностей о прекращении огня.

В заявлении также отмечается, что проблемы следует решать путем переговоров.

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Версия на английском языке OSCE Minsk Group co-chairs issue statement on incidents along Armenia-Azerbaijan border
Версия на азербайджанском языке Həmsədrlər Ermənistan-Azərbaycan sərhədindəki gərginliklə bağlı bəyanat yayıblar

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