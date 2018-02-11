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    Сопредседатели МГ ОБСЕ распространили заявление по итогам визита в регион

    Они заявили о своей решимости помочь сторонам найти мирное решение конфликта

    Баку. 11 февраля. REPORT.AZ/ Сопредседатели Минской группы ОБСЕ распространили совместное заявление по итогам визита в регион, в рамках которого встретились с президентами Азербайджана и Армении.

    Как передает Report, документ опубликован на сайте организации. 

    В документе отмечается что, сопредседатели выразили глубокую озабоченность по поводу недавней гибели людей на линии соприкосновения.

    «Сопредседатели призывают стороны предпринять дополнительные шаги для сокращения напряженности, как это было согласовано в Женеве, и соблюдать режим прекращения огня»,- говорится в заявлении.

    Кроме того, посредники также призывают Стороны воздерживаться от подстрекательских заявлений и провокационных действий.

    «Они вновь заявили о своей решимости помочь сторонам найти мирное решение конфликта на основе основных принципов Хельсинкского заключительного акта, включая неприменение силы, территориальную целостность и равные права и самоопределение народов»,- отмечается в документе.

    Сопредседатели приветствовали намерение сторон продолжить интенсивные переговоры с учетом нынешнего избирательного периода.

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