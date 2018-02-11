Сопредседатели МГ ОБСЕ распространили заявление по итогам визита в регион

Баку. 11 февраля. REPORT.AZ/ Сопредседатели Минской группы ОБСЕ распространили совместное заявление по итогам визита в регион, в рамках которого встретились с президентами Азербайджана и Армении.

Как передает Report, документ опубликован на сайте организации.

В документе отмечается что, сопредседатели выразили глубокую озабоченность по поводу недавней гибели людей на линии соприкосновения.

«Сопредседатели призывают стороны предпринять дополнительные шаги для сокращения напряженности, как это было согласовано в Женеве, и соблюдать режим прекращения огня»,- говорится в заявлении.

Кроме того, посредники также призывают Стороны воздерживаться от подстрекательских заявлений и провокационных действий.

«Они вновь заявили о своей решимости помочь сторонам найти мирное решение конфликта на основе основных принципов Хельсинкского заключительного акта, включая неприменение силы, территориальную целостность и равные права и самоопределение народов»,- отмечается в документе.

Сопредседатели приветствовали намерение сторон продолжить интенсивные переговоры с учетом нынешнего избирательного периода.