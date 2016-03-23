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    Сопредседатель МГ ОБСЕ: Наибольшую озабоченность вызывают жертвы среди мирного населения

    Дж.Уорлик: Важнейшей целью сопредседателей МГ ОБСЕ является окончательное урегулирование нагорно-карабахского конфликта

    Баку. 23 марта. REPORT.AZ/ Важнейшей целью сопредседателей Минской группы ОБСЕ является окончательное урегулирование нагорно-карабахского конфликта.

    Как сообщает Report, об этом заявил американский сопредседатель МГ ОБСЕ Джеймс Уорлик в интервью радиостанции «Голос Америки».

    По его словам, попытки нарушить перемирие вызывают беспокойство, а наибольшую озабоченность вызывают жертвы среди мирного населения. «Мы осуждаем использование тяжелой артиллерии», - подчеркнул Уорлик.

    Сопредседатель также коснулся обращения конгрессменов Ройса и Шермана. В числе их предложений размещение устройств, фиксирующих направление выстрелов, а также размещение наблюдателей ОБСЕ для более эффективного контроля над соблюденеим режима перемирия.

    Джеймс Уорлик отметил, что сопредседатели поддерживают любые предложения, направленные на достижение согласия сторон и укрепление режима перемирия.

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