Сопредседатель Международного центра Низами Гянджеви встретился с президентом Северной Македонии

Сопредседатель Международного центра Низами Гянджеви Исмаил Серагельдин и экс-президент Боснии и Герцеговины, член центра Младен Иванич приняли участие в Школе молодых лидеров имени бывшего президента Георгия Иванова, а также на заседании Подгорицкого клу

Сопредседатель Международного центра Низами Гянджеви Исмаил Серагельдин и экс-президент Боснии и Герцеговины, член центра Младен Иванич приняли участие в Школе молодых лидеров имени бывшего президента Георгия Иванова, а также на заседании Подгорицкого клуба.

Как передает Report, на встрече присутствовали члены центра - экс-президент Черногории Филип Вуянович, бывший президент Албании Рексеп Мейдани и экс-премьер Сербии Мирко Цветкович.

В рамках визита Исмаил Серагельдин был принят президентом Северной Македонии Стево Пендоровски. Главе государству было вручено приглашение на XI Глобальный Бакинский форум и подробно проинформировано о деятельности Центра.