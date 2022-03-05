Чавушоглу: Проводятся работы по исполнению Шушинской декларации

"Шушинская декларация содержит военные, политические и другие вопросы. Есть также вопросы, связанные с работой на освобожденных от оккупации территориях”.

"Шушинская декларация содержит военные, политические и другие вопросы. Есть также вопросы, связанные с работой на освобожденных от оккупации территориях”.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на совместной пресс-конференции после встречи с министром иностранных дел Азербайджана.

“Есть шаги, которые необходимо предпринять в наших отношениях в военной, политической и правовой сфере. Соответствующими структурами проводится необходимая работа", - сказал он.