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Чавушоглу: Проводятся работы по исполнению Шушинской декларации

Чавушоглу: Проводятся работы по исполнению Шушинской декларации "Шушинская декларация содержит военные, политические и другие вопросы. Есть также вопросы, связанные с работой на освобожденных от оккупации территориях”.
Внешняя политика
5 марта 2022 г. 15:22
Чавушоглу: Проводятся работы по исполнению Шушинской декларации

"Шушинская декларация содержит военные, политические и другие вопросы. Есть также вопросы, связанные с работой на освобожденных от оккупации территориях”.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на совместной пресс-конференции после встречи с министром иностранных дел Азербайджана.

“Есть шаги, которые необходимо предпринять в наших отношениях в военной, политической и правовой сфере. Соответствующими структурами проводится необходимая работа", - сказал он.

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