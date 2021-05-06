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Сократилось число депортированных из Грузии граждан Азербайджана

Сократилось число депортированных из Грузии граждан Азербайджана В прошлом году число высланных из Грузии граждан Азербайджана составило 7 человек
Внешняя политика
6 мая 2021 г. 12:02
Сократилось число депортированных из Грузии граждан Азербайджана

В I квартале этого года из Грузии были депортированы 9 иностранцев.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом говорится в отчете Министерства внутренних дел страны.

Согласно документу, в годовом сравнении количество иностранных граждан, высланных из Грузии, сократилось на 16 человек.

В январе-марте среди депортированных из соседней страны был один гражданин Азербайджана, мужчина, относящийся к возрастной категории от 41 до 65 лет.

В прошлом году число высланных из Грузии граждан Азербайджана составило 7 человек. Двое из них были высланы в первом квартале.

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Версия на английском языке Number of Azerbaijani citizens deported from Georgia decreased
Версия на азербайджанском языке Gürcüstandan deportasiya olunan Azərbaycan vətəndaşlarının sayı azalıb

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