Сократилось число депортированных из Грузии граждан Азербайджана

В прошлом году число высланных из Грузии граждан Азербайджана составило 7 человек

В I квартале этого года из Грузии были депортированы 9 иностранцев.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом говорится в отчете Министерства внутренних дел страны.

Согласно документу, в годовом сравнении количество иностранных граждан, высланных из Грузии, сократилось на 16 человек.

В январе-марте среди депортированных из соседней страны был один гражданин Азербайджана, мужчина, относящийся к возрастной категории от 41 до 65 лет.

В прошлом году число высланных из Грузии граждан Азербайджана составило 7 человек. Двое из них были высланы в первом квартале.