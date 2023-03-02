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Сок Сифана: Бакинский саммит - хорошая возможность для решения проблем международной безопасности

Сок Сифана: Бакинский саммит - хорошая возможность для решения проблем международной безопасности Проходящий сегодня в Баку саммит является хорошей возможностью для решения проблем, угрожающих международной безопасности.
Внешняя политика
2 марта 2023 г. 16:51
Сок Сифана: Бакинский саммит - хорошая возможность для решения проблем международной безопасности

Проходящий сегодня в Баку саммит является хорошей возможностью для решения проблем, угрожающих международной безопасности.

Как передает Report, об этом cтарший советник правительства Камбоджи Сок Сифана заявил на пленарном заседании в рамках саммита Контактной группы Движения неприсоединения по борьбе с COVID-19.

По его словам, одностороннего мира не должно быть в странах Движения неприсоединения.

"Мы хотим и далее искать новые источники для роста и развития, это принесет пользу всем странам", - заявил старший советник правительства Камбоджи.

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Версия на английском языке Sok Siphana: Baku summit - excellent opportunity to solve int'l security problems
Версия на азербайджанском языке Sok Sifana: “Bakı sammiti beynəlxalq təhlükəsizlik problemlərinin həlli üçün yaxşı fürsətdir”

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