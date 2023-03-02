Сок Сифана: Бакинский саммит - хорошая возможность для решения проблем международной безопасности

Проходящий сегодня в Баку саммит является хорошей возможностью для решения проблем, угрожающих международной безопасности.

Проходящий сегодня в Баку саммит является хорошей возможностью для решения проблем, угрожающих международной безопасности.

Как передает Report, об этом cтарший советник правительства Камбоджи Сок Сифана заявил на пленарном заседании в рамках саммита Контактной группы Движения неприсоединения по борьбе с COVID-19.

По его словам, одностороннего мира не должно быть в странах Движения неприсоединения.

"Мы хотим и далее искать новые источники для роста и развития, это принесет пользу всем странам", - заявил старший советник правительства Камбоджи.