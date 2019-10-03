Сохранение исторической памяти о Второй мировой и ВОВ обсуждено на форуме в Баку

Сегодня недооценен героический труд азербайджанцев, бакинцев на военных заводах и нефтепромыслах, которые работали в несколько смен для достижения общей победы.

Как сообщает Report, об этом заявил президент телерадиокомпании Space, вице-президент Евразийской Академии телевидения и радио Вагиф Мустафаев на пресс-конференции, посвященного итогам международного общественного форума "Сохранение исторической памяти о Второй мировой и Великой Отечественной войнах", прошедшего в Бакинском славянском университете.

"Баку отделен от победы в ВОВ различными демагогическими заявлениями, мол, Баку не принимал участия в войне, вклад крайне мизерный. Считаю, что подобные заявления распространяли недруги, которые создали атмосферу ненависти в советском руководстве. Думаю, что, если бы фашисты захватили Баку, то сегодня мы не говорили бы об общей победе", - заявил В.Мустафаев.

По его словам, сегодня недооценен героический труд азербайджанцев, бакинцев на военных заводах и нефтепромыслах.

"Люди работали впроголодь, выстаивая несколько смен. Баку буквально не спал", - отметил вице-президент академии.

Он указал, что азербайджанцы участвовали в войне на всех фронтах во всех видах войск. "Назову трёх самых известных - Рихард Зорге, Мехти Гусейнзаде и Ахмадия Джебраилов", - указал он.

Он выразил надежду на присвоение звания города-героя Баку. "Как говорят русские - лучше поздно, чем никогда", - резюмировал В.Мустафаев.

В свою очередь президент Ассоциации исследователей российского общества Геннадий Бордюгов подчеркнул, что сегодня идёт переосмысление и распространение знаний о вкладе Азербайджана в единую победу в ВОВ.

По его словам, в странах Евразии не знают о наработках азербайджанских учёных в этом направлении.

Г.Бордюгов отметил, что азербайджанские специалисты провели колоссальную работу в поисковом направлении. Он также указал, что Азербайджан предложил составить реестр захоронений в странах Евразии, погибших во время войны, и отправить список в ООН для сохранения и защиты этих могил.

Казахстанский поэт, писатель Олжас Сулейменов отметил, что важно сохранять память о войне, чтобы воспитывать молодежь.

По его словам, число погибших во время ВОВ составляет 42 млн человек, из них 20 млн - военные потери. Среди погибших есть и азербайджанцы, и казахи, и представители других наций.