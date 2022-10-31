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Согласовано совместное заявление между лидерами Азербайджана, России и Армении

Согласовано совместное заявление между лидерами Азербайджана, России и Армении Президент РФ Владимир Путин сообщил, что они с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном согласовали совместное заявление.
Внешняя политика
31 октября 2022 г. 22:10
Согласовано совместное заявление между лидерами Азербайджана, России и Армении

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что они с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном согласовали совместное заявление.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, Путин также сообщил, что трехсторонняя встреча с Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном продолжалась более двух часов.

"Сегодня мы согласовали совместное заявление. Должен сказать откровенно, не все удалось согласовать, некоторые вещи пришлось изъять из предварительно проработанного на уровне специалистов текста", - отметил глава российского государства.

Президент России сообщил, что трехсторонняя встреча продолжалась более двух часов. "Вначале с армянской делегацией, а потом с глазу на глаз говорили с премьер-министром Армении. Затем с азербайджанской делегацией и с глазу на глаз переговорили с президентом Азербайджана. И затем в течение двух, даже, наверное, чуть больше, часов разговаривали втроем", - отметил российский лидер.

"По нашему общему мнению, это была очень полезная встреча", - подчеркнул Путин.

РФ будет делать все, чтобы окончательное урегулирование между Арменией и Азербайджаном было достигнуто, сказал президент РФ.

Путин отметил, что РФ, Армения и Азербайджан показали способность договариваться о будущем.

Президент отметил, что РФ остается в контакте с Азербайджаном и Арменией, чтобы продолжать диалог и поставить точку в конфликте в этом регионе.

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Версия на азербайджанском языке Putin İlham Əliyev və Nikol Paşinyanla birgə bəyanatın razılaşdırıldığını bildirib

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