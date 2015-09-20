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    Согласован проект заявления СНГ по борьбе с терроризмом

    Документ осуждает массовые убийства мирных граждан

    Баку. 20 сентября. REPORT.AZ/ В Исполкоме СНГ согласовали проект заявления глав государств Содружества по борьбе с международным терроризмом.

    Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе комитета.

    Согласно информации, документ осуждает массовые убийства мирных граждан, уничтожение памятников истории, культуры и религии.

    «В проекте заявления выражается глубокая озабоченность в связи с резким ростом активности террористических группировок, действия которых несут прямую угрозу международному миру и безопасности», - отметили в Исполкоме.

    В документе также содержится призыв к мировому сообществу выполнять требования антитеррористических резолюций Совбеза и Генассамблеи ООН и подчеркивается важность лишения террористов финансовой, идеологической и кадровой подпитки.

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