Согласно указанию президента Азербайджана направляется гуманитарная помощь мусульманам-рохинджа

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Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ Согласно указанию президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, азербайджанским правительством направляется гуманитарная помощь мусульманам-рохинджа, страдающим от продолжающегося в Мьянме в их отношении массового насилия.

Как сообщает Report, гуманитарная помощь направляется посредством авиакомпании SilkWay в Бангладеш, где временно разместились мусульмане-рохинджа.

В гуманитарную помощь входят товары повседневной необходимости и продовольствие.