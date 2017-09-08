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    Согласно указанию президента Азербайджана направляется гуманитарная помощь мусульманам-рохинджа

    В гуманитарную помощь входят товары повседневной необходимости и продовольствие© AFP

    Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ Согласно указанию президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, азербайджанским правительством направляется гуманитарная помощь мусульманам-рохинджа, страдающим от продолжающегося в Мьянме в их отношении массового насилия.

    Как сообщает Report, гуманитарная помощь направляется посредством авиакомпании SilkWay в Бангладеш, где временно разместились мусульмане-рохинджа.

    В гуманитарную помощь входят товары повседневной необходимости и продовольствие. 

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