Посол ЕС: Соглашения, которые планируется подписать с Азербайджаном, откроют новые возможности

© Report/ Elshan Baba https://report.az/storage/news/a403d23a04b4419cf3cf253ca6706d8e/8bcdd925-80e5-4d86-8b9f-fee90cf5ebe3_292.jpg

"В Брюсселе завершился двухдневный марафон событий - конференций и встреч с участием глав государств, министров иностранных дел, представителей гражданского общества и прессы - посвященный 10-летию "Восточного партнерства". Все собравшиеся отметили по многим областям прогресс, которые мы уже можем выразить и в цифраx".

Как сообщает Report, об этом заявил посол ЕС в Азербайджане Кестутис Янкаускас, комментируя итоги прошедших в Брюсселе мероприятий по случаю 10-летия "Восточного партнерства".

"Чем глубже наше сотрудничество, тем больше открывается новых возможностей и областей, и это настраивает на дальнейшую работу", - отметил посол.

По его словам, "Восточное партнерство" предоставляет возможность как для двустороннего, так и многостороннего сотрудничества: "Как упомянул на закрытии конференции комиссар ЕС Йоханнес Хан, будущие несколько лет мы, наверно, будем больше концентрироваться на том, чтобы и сами страны "Восточного партнерства" больше использовали связи между собой, в том числе и для торговли, и для цифровой экономики. Возможностей очень много".

К. Янкаускас отметил, что конференция высокого уровня по случаю 10-летия программы "Восточное партнерство" прошла успешно, на ней прозвучало много предложений от молодежи касательного будущего сотрудничества. "Конечно образование останется для нас, наверно, самым главным приоритетом", - подчеркнул посол.

По его словам, отношения между Азербайджаном и ЕС также обсуждались на встрече президента Ильхама Алиева с председателем Европейского совета Дональдом Туском в Брюсселе. "Были отмечены еще остающиеся у нас работы по новому соглашению, а также соглашению по авиации. Нужно продолжать работу. Надеюсь, что мы завершим ее в самом ближайшем будущем, не снизим ни наш темп, ни наш настрой. Потому что они (соглашения) откроют новые возможности".