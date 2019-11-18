Замглавы департамента Восточного партнерства: Соглашение между Азербайджаном и ЕС откроет новые возможности

"Соглашение между Азербайджаном и ЕС откроет для нас новые возможности".

Об этом Report заявил заместитель руководителя департамента Восточного партнерства и ОБСЕ Европейской службы внешних связей Радослав Дарский.

По его словам, переговоры по новому соглашению все еще активно продолжаются: "Мы надеемся, что сможем завершить переговоры и достичь соглашения, потому что оно предложит нам новые возможности в отношениях с Азербайджаном. И я думаю, что это будет выгодно для всех нас, как для ЕС, так и для Азербайджана. Поэтому я могу только надеяться, что мы сможем завершить эти переговоры в ближайшем будущем".