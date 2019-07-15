Возможно расширение трехстороннего формата комитетов внешних связей парламентов Азербайджана, Турции, Грузии

"На прошедшей в Баку трехсторонней встрече комитетов внешних связей парламентов Грузии, Азербайджана, Турции обсудили процессы в регионе и вопросы сотрудничества".

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом на своей странице в Facebook написала председатель Комитета по внешним связям парламента Грузии Софо Кацарава.

По ее словам, встреча подобного формата организовывается уже второй год: "Трехсторонний формат является хорошей платформой для обсуждения новых возможностей сотрудничества. На сегодняшней встрече мы достигли договоренности по продолжению работ для развития и расширения данного формата. В будущем году планируется проведение новой встречи и обсуждение достигнутых в течение года совместных результатов".