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Возможно расширение трехстороннего формата комитетов внешних связей парламентов Азербайджана, Турции, Грузии

Софо Кацарава: Трехсторонний формат является хорошей платформой

"На прошедшей в Баку трехсторонней встрече комитетов внешних связей парламентов Грузии, Азербайджана, Турции обсудили процессы в регионе и вопросы сотрудничества". 

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом на своей странице в Facebook написала председатель Комитета по внешним связям парламента Грузии Софо Кацарава. 

По ее словам, встреча подобного формата организовывается уже второй год: "Трехсторонний формат является хорошей платформой для обсуждения новых возможностей сотрудничества. На сегодняшней встрече мы достигли договоренности по продолжению работ для развития и расширения данного формата. В будущем году планируется проведение новой встречи и обсуждение достигнутых в течение года совместных результатов". 

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